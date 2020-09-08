Совместную морскую операцию на Крайнем Севере проведут страны НАТО

10:05 Источник: Ведомости

Великобритания, США, Дания и Норвегия проведут совместную операцию на Крайнем Севере, чтобы продемонстрировать «приверженность поддержанию мира и свободы судоходства в регионе», говорится в сообщении Военно-морских сил Великобритании.

В операции будут участвовать британские фрегаты типа 23 HMS Sutherland и RFA Tidespring совместно с эсминцем ВМС США USS Ross класса Arleigh Burke, норвежским фрегатом класса Fridtjof-Nansen HNoMS Thor Heyerdahl и датской патрульной авиацией. Ведомости