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Одной из тем сегодняшнего заседания ПАСЕ станет состояние Алексея Навального

10:20 08.09.2020 Источник: Эхо Москвы

Состояние Алексея Навального станет одной из тем сегодняшнего заседания в Парламентской ассамблее Совета Европы. Инициаторами включения этой темы в повестку стала группа депутатов из Альянса либералов и демократов за Европу. Встреча пройдет в онлайн-формате, посредством видеосвязи. Обсуждение, судя по опубликованной программе, начнется вскоре после выступления экс-кандидаты в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. По мнению наблюдателей, дискуссия по обеим темам завершится принятием соответствующей резолюции. Стоит отметить, что происшествие с Навальным в повестке не называется отравлением.

Мониторинговый комитет ПАСЕ ранее потребовал от России предоставить пояснения по ситуации с оппозиционным политиком. Докладчики по России призвали Москву принять международных следователей, если такое предложение поступит от мирового сообщества.

Евросоюз ранее допустил санкции в ответ на отравление Навального. В Германии не исключили, что ограничения коснутся газопровода «Северный поток – 2».  Эхо Москвы

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