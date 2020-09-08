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НОВОСТИ

Часть самозанятых предложили освободить от налога на профессиональный доход

10:32 08.09.2020 Источник: Коммерсант.ru

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» готовят законопроект, обнуляющий налог на профессиональный доход в том случае, если доходы самозанятого не превышают прожиточный минимум, сообщил заместитель руководителя фракции эсеров в парламенте депутат Алексей Чепа. Законопроект планируют внести в Госдуму в осеннюю сессию.

«Мы с коллегами хотим предложить обнуление налога на профессиональный доход в случае, если доходы от деятельности самозанятого не превышают прожиточный минимум»,— сказал господин Чепа (цитата по «Прайму»).

Налоговый режим для самозанятых был запущен 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. С 1 июля его могут запустить на своей территории все российские регионы. Налог на профессиональный доход позволяет легализовать предпринимательскую деятельность. Размер налоговой ставки при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими — 6%.  Коммерсантъ

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