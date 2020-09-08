В России за сутки выявили 5 099 случаев заражения коронавирусом
11:00 08.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 099, общее количество инфицированных достигло 1 035 789. Об этом сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.
Согласно данным штаба, суточный рост 24 дня не превышает 0,5%.
Число вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось в России за сутки на 6 772, всего уже выздоровели 850 049 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 82% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из- за коронавируса увеличилось в России за сутки на 122 против 51 днем ранее, всего от инфекции умерли 17 993 пациента. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,74% от всех заразившихся в РФ.
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