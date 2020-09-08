В России за сутки выявили 5 099 случаев заражения коронавирусом

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 099, общее количество инфицированных достигло 1 035 789. Об этом сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Согласно данным штаба, суточный рост 24 дня не превышает 0,5%.

Число вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось в России за сутки на 6 772, всего уже выздоровели 850 049 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 82% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из- за коронавируса увеличилось в России за сутки на 122 против 51 днем ранее, всего от инфекции умерли 17 993 пациента. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,74% от всех заразившихся в РФ.



