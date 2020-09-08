Мария Колесникова не пересекала границу Белоруссии и Украины - Госпогранслужба
11:05 08.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Член координационного совета Белоруссии Марина Колесникова не пересекала границу Белоруссии и Украины. Об этом сообщила во вторник Государственная пограничная служба Украины
"Гражданка Республики Белоруссия Мария Колесникова в пункт пропуска для прохождения контроля не прибывала", - сообщило ведомство в "Фейсбуке".
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