Мария Колесникова не пересекала границу Белоруссии и Украины - Госпогранслужба

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Член координационного совета Белоруссии Марина Колесникова не пересекала границу Белоруссии и Украины. Об этом сообщила во вторник Государственная пограничная служба Украины

"Гражданка Республики Белоруссия Мария Колесникова в пункт пропуска для прохождения контроля не прибывала", - сообщило ведомство в "Фейсбуке".