Япония проведет ОИ в Токио в 2021 году, во что бы то ни стало - министр

11:20 Источник: Интерфакс

Олимпийские игры в Японии, перенесенные из-за коронавируса на 2021 год, состоятся в любом случае, заявила японский министр Сэйко Хасимото, курирующая подготовку к Олимпиаде в Токио.

"Нам надо провести Игры, во что бы то ни стало. Я хочу сконцентрировать все наши усилия на мерах против коронавируса", - сказала Сейко Хасимото, слова которой приводятся в сообщении The Japan Times.

Тем самым она подтвердила слова вице-президента Международного олимпийского комитета Джона Коутса, который ранее заявил, что Олимпийские игры - 2021 пройдут, невзирая на ситуацию с коронавирусом.