Функции Госсовета будут дополнены координацией органов публичной власти - Крашенинников
11:32 08.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новые конституционные нормы предусматривают наделение Государственного совета новыми функциями по обеспечению взаимодействия органов публичной власти, сейчас такой компетенции нет. Об этом корр. ТАСС во вторник заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
"Появился новый аспект. До изменений в конституции не было вообще такого термина, как функционирование публичной власти. Соответственно, не было этой компетенции. Теперь в конституции говорится, что [Госсовет формируется] в целях обеспечения функционирования и взаимодействия органов публичной власти. Это новое полномочие, его раньше не было", - сказал Крашенинников.
"В данном случае Государственный совет будет в том числе рассматривать вопросы, связанные с взаимодействием органов субъектов РФ, муниципальных органов", - добавил он.
НОВОСТИ
- 12:32 08.09.2020
- Три четверти россиян признались в финансовой безграмотности - опрос
- 12:21 08.09.2020
- Новикомбанк поддержал производство мобильных инспекционно-досмотровых комплексов нового поколения для таможни
- 12:20 08.09.2020
- СМИ сообщили о подорожании ибупрофена
- 12:05 08.09.2020
- Тихановская призвала оказать международное давление на власти Белоруссии
- 12:00 08.09.2020
- Михаил Ефремов признан виновным по делу о смертельном ДТП в центре Москвы
- 11:20 08.09.2020
- Япония проведет ОИ в Токио в 2021 году, во что бы то ни стало - министр
- 11:05 08.09.2020
- Мария Колесникова не пересекала границу Белоруссии и Украины - Госпогранслужба
- 11:00 08.09.2020
- В России за сутки выявили 5 099 случаев заражения коронавирусом
- 10:32 08.09.2020
- Часть самозанятых предложили освободить от налога на профессиональный доход
- 10:20 08.09.2020
- Одной из тем сегодняшнего заседания ПАСЕ станет состояние Алексея Навального
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать