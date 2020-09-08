Михаил Ефремов признан виновным по делу о смертельном ДТП в центре Москвы
12:00 08.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресненский суд Москвы во вторник вынес обвинительный приговор артисту Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, передает корр. ТАСС.
"Ефремов, управляя транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил выезд на встречную полосу движения, приведший к смерти человека", - огласила судья приговор.
Судья Елена Абрамова в приговоре отметила, что Ефремов нарушил значительный перечень правил дорожного движения, в результате чего потерял управление автомобилем, выехал на встречную полосу и стал виновником столкновения.
В ходе прений сторон гособвинение попросило суд приговорить актера к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, так как считает, что исправление артиста невозможно без изоляции от общества. Потерпевшие это требование поддержали, адвокат Ефремова Эльман Пашаев попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы, в крайнем случае - отправить его в колонию-поселение. Сам Ефремов в своем последнем слове признал вину, раскаялся и сравнил запрошенный прокурором срок со смертным приговором.
Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном, в результате чего находившийся за его рулем 57-летний Сергей Захаров на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения.
Статья УК РФ, по которой обвиняется Ефремов, предусматривает от 5 до 12 лет колонии.
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