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НОВОСТИ

Тихановская призвала оказать международное давление на власти Белоруссии

12:05 08.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в обращении к Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) призвала оказать международное давление на власти страны.

"Моя страна, мой народ сейчас нуждаются в помощи. Нам нужно международное давление на этот режим (президента Александра Лукашенко - прим. ТАСС)", - заявила она во вторник в онлайн-обращении из Вильнюса к членам комитета по политическим вопросам и демократии ПАСЕ.

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