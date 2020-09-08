Тихановская призвала оказать международное давление на власти Белоруссии

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в обращении к Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) призвала оказать международное давление на власти страны.

"Моя страна, мой народ сейчас нуждаются в помощи. Нам нужно международное давление на этот режим (президента Александра Лукашенко - прим. ТАСС)", - заявила она во вторник в онлайн-обращении из Вильнюса к членам комитета по политическим вопросам и демократии ПАСЕ.