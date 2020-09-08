Тихановская призвала оказать международное давление на власти Белоруссии
12:05 08.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в обращении к Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) призвала оказать международное давление на власти страны.
"Моя страна, мой народ сейчас нуждаются в помощи. Нам нужно международное давление на этот режим (президента Александра Лукашенко - прим. ТАСС)", - заявила она во вторник в онлайн-обращении из Вильнюса к членам комитета по политическим вопросам и демократии ПАСЕ.
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