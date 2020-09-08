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СМИ сообщили о подорожании ибупрофена

12:20 08.09.2020 Источник: Известия

Средняя цена за упаковку ибупрофена за год выросла на 7% — до 86 рублей, сообщили «Известиям» в аналитической компании DSM Group. Также подорожали флуконазол и метформин. Все три препарата входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), предельные цены на которые устанавливает Минздрав.

Тенденцию подтвердили и в аналитической компании «Альфарм». По данным «Альфарма», средневзвешенная цена за упаковку дженериков, содержащих ибупрофен, в июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 7%, до 100 рублей. Такой же скачок (до 240 рублей) продемонстрировал метформин — препарат, необходимый при лечении сахарного диабета. Лекарства с флуконазолом в 2020 году показывают рост средней взвешенной цены с 60 рублей в марте до 76 в апреле, а в июле этот показатель достиг 78 рублей.

Средневзвешенная цена ибупрофена, по данным DSM Group, за год выросла на 38%, флуконазола — на 16%.

Ибупрофен, метморфин и флуконазол входят в федеральный список ЖНВЛП, утвержденный правительством на 2020 год. Цены на медикаменты из перечня регулируются государством и регистрируются отдельно для каждой компании, которая занимается выпуском таких препаратов.

«Производитель продает эти позиции ниже зарегистрированной цены. И поэтому есть возможность повышения цен в рамках методологии определения цены на ЖНВЛП. В среднем такое повышение в год составляет около 3–5%. Но на дешевые препараты может доходить и до 20%», — пояснила директор отдела стратегических исследований DSM Group Юлия Нечаева.

Она добавила, что так или иначе рост будет находиться в рамках максимально разрешенных цен.

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