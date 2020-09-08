Три четверти россиян признались в финансовой безграмотности - опрос
12:32 08.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти три четверти россиян признались в отсутствии у них необходимых знаний и умений грамотно формировать сбережения, инвестировать и управлять бюджетом, свидетельствуют результаты опроса, проведенного СК "Росгосстрах Жизнь" и лидером российского рынка электронных и аудиокниг "ЛитРес".
"Как показали результаты опроса, пандемия и ее экономические последствия изменили финансовые привычки россиян. Каждый шестой респондент (18%) решил откладывать деньги, а каждый восьмой (13%) решил увеличить сбережения. Еще 17,2% задумались о формировании сбережений, но конкретных планов пока не имеют. Но при этом почти три четверти россиян (74%) признались в отсутствии у них знаний и навыков, позволяющих грамотно формировать сбережения, инвестировать и управлять личным и семейным бюджетом", - свидетельствуют результаты опроса.
При этом почти все россияне (98% опрошенных) изъявили желание овладеть такими навыками: за время пандемии спрос на литературу об управлении личными финансами вырос почти в полтора раза.
Также свыше трети респондентов (35%) периодически совершают импульсные покупки. 29% не умеют грамотно откладывать деньги. У каждого четвертого (25%) не получается вести учет доходов и расходов личного или семейного бюджета. Каждый пятый респондент (23%) не разбирается в базовых принципах работы финансовых инструментов. Каждый седьмой (14%) хотел бы накопить на пенсию, но не знает, как это сделать. 6% признались, что забывают оплачивать вовремя коммунальные счета. А 5% забывают вовремя вносить ежемесячные платежи по кредитам.
"При этом наши наблюдения подтверждают результаты регулярного исследования Минфина, которое говорит о том, что год от года растет не только индекс финансовой грамотности (а в прошлом году он вырос на 2%), но и число россиян с высоким уровнем финансовой грамотности, которых теперь составляет 12,4%. А после пандемии мы наблюдаем также рост интереса к альтернативным инструментам сбережений и инвестиций", - отметил директор по стратегическому анализу "Росгосстрах Жизнь" Иван Чубарь.
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