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Кремль не готов признать наличие в Белоруссии политических заключенных - Песков

13:05 08.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль в целом не готов признать наличие в Белоруссии политических заключенных. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы не готовы признать в целом наличие политических заключенных в Белоруссии", - сказал он, комментируя ситуацию с задержанием члена Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой при незаконном пересечении границы с Украиной.

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