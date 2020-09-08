Кремль не готов признать наличие в Белоруссии политических заключенных - Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль в целом не готов признать наличие в Белоруссии политических заключенных. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы не готовы признать в целом наличие политических заключенных в Белоруссии", - сказал он, комментируя ситуацию с задержанием члена Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой при незаконном пересечении границы с Украиной.