Речи о контактах оппозиции Белоруссии с официальной Москвой идти не может - Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Контактов между представителями оппозиции Белоруссии и официальной Москвой не было и речи о таких контактах идти не может. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, контактов (с официальной Москвой) у них не было. Решением Конституционного суда [Белоруссии] самопровозглашенный орган (Координационный совет оппозиции Белоруссии - прим. ТАСС) был признан незаконным, неконституционным. Поэтому, конечно, в данном случае ни о каких контактах речи быть не может", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, удалось ли представителям белорусской оппозиции наладить контакты с Москвой.