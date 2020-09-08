Речи о контактах оппозиции Белоруссии с официальной Москвой идти не может - Песков
14:12 08.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Контактов между представителями оппозиции Белоруссии и официальной Москвой не было и речи о таких контактах идти не может. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, контактов (с официальной Москвой) у них не было. Решением Конституционного суда [Белоруссии] самопровозглашенный орган (Координационный совет оппозиции Белоруссии - прим. ТАСС) был признан незаконным, неконституционным. Поэтому, конечно, в данном случае ни о каких контактах речи быть не может", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, удалось ли представителям белорусской оппозиции наладить контакты с Москвой.
НОВОСТИ
- 14:00 08.09.2020
- Навального хотели сделать инвалидом, считает один из создателей "новичка"
- 13:32 08.09.2020
- Отставание восстановительных работ после паводка в Иркутской области сокращается - Путин
- 13:12 08.09.2020
- Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии, его взяли под стражу в зале суда
- 13:05 08.09.2020
- Кремль не готов признать наличие в Белоруссии политических заключенных - Песков
- 13:00 08.09.2020
- Лавров и глава МИД Кипра подписали протокол об изменении соглашения о налогообложении
- 12:32 08.09.2020
- Три четверти россиян признались в финансовой безграмотности - опрос
- 12:21 08.09.2020
- Новикомбанк поддержал производство мобильных инспекционно-досмотровых комплексов нового поколения для таможни
- 12:20 08.09.2020
- СМИ сообщили о подорожании ибупрофена
- 12:05 08.09.2020
- Тихановская призвала оказать международное давление на власти Белоруссии
- 12:00 08.09.2020
- Михаил Ефремов признан виновным по делу о смертельном ДТП в центре Москвы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать