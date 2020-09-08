0
0
0
НОВОСТИ

Речи о контактах оппозиции Белоруссии с официальной Москвой идти не может - Песков

14:12 08.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Контактов между представителями оппозиции Белоруссии и официальной Москвой не было и речи о таких контактах идти не может. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, контактов (с официальной Москвой) у них не было. Решением Конституционного суда [Белоруссии] самопровозглашенный орган (Координационный совет оппозиции Белоруссии - прим. ТАСС) был признан незаконным, неконституционным. Поэтому, конечно, в данном случае ни о каких контактах речи быть не может", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, удалось ли представителям белорусской оппозиции наладить контакты с Москвой.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 08.09.2020
Навального хотели сделать инвалидом, считает один из создателей "новичка"
0
89
13:32 08.09.2020
Отставание восстановительных работ после паводка в Иркутской области сокращается - Путин
0
115
13:12 08.09.2020
Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии, его взяли под стражу в зале суда
0
201
13:05 08.09.2020
Кремль не готов признать наличие в Белоруссии политических заключенных - Песков
0
176
13:00 08.09.2020
Лавров и глава МИД Кипра подписали протокол об изменении соглашения о налогообложении
0
154
12:32 08.09.2020
Три четверти россиян признались в финансовой безграмотности - опрос
0
195
12:21 08.09.2020
Новикомбанк поддержал производство мобильных инспекционно-досмотровых комплексов нового поколения для таможни
0
178
12:20 08.09.2020
СМИ сообщили о подорожании ибупрофена
0
218
12:05 08.09.2020
Тихановская призвала оказать международное давление на власти Белоруссии
0
225
12:00 08.09.2020
Михаил Ефремов признан виновным по делу о смертельном ДТП в центре Москвы
0
250

Возврат к списку