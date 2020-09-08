Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии, его взяли под стражу в зале суда

13:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам колонии за гибель человека в ДТП. Как передает корр. ТАСС, актера взяли под стражу в зале суда.

"Взять Ефремова под стражу в зале суда. Назначить наказание в виде 8 лет колонии общего режима", - огласила приговор судья. Суд посчитал, что исправление Ефремова невозможно без изоляции от общества. Он также лишил актера водительских прав сроком на три года и взыскал с него 800 тыс. рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП в Москве.

Ефремов встретил назначение наказания без эмоций. Он протянул руки конвою, который надел на них наручники.