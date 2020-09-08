Отставание восстановительных работ после паводка в Иркутской области сокращается - Путин
13:32 08.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Восстановительные работы после прошлогоднего паводка в Иркутской области должны завершиться в полном объеме, несмотря на первоначальное отставание от графика. Об этом заявил во вторник президент РФ Владимир Путин в ходе телемоста с Тулуном.
"Средства из федерального бюджета, а всего это более 27 млрд рублей, выделены своевременно. Вместе с тем первоначально было допущено серьезное отставание темпов восстановления, об этом мы неоднократно говорили, в том числе и посещая Иркутскую область", - сказал Путин.
Он отметил, что сейчас "это отставание сокращается". "Понятно, что за полгода исправить прежние ошибки трудно. Но у нынешнего [врио] главы региона [Игоря Кобзева] команда сильная, и, я уверен, что восстановительные работы будут реализованы в полном объеме", - подчеркнул президент.
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