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Лукашенко допустил, что "немного пересидел" в президентском кресле - ТВ

14:32 08.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что срок его работы на занимаемой должности, вероятно, превышен, однако только он может сейчас "защитить белорусов". Такое мнение он высказал в интервью российским телеканалам, слова белорусского лидера привел корреспондент телеканала "Россия-1" Евгений Рожков, который участвовал в интервью с Лукашенко.

"Да, возможно, я немного пересидел, возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов", - процитировал белорусского лидера журналист в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" во вторник .

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