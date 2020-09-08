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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $41 за баррель

15:00 08.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,57% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в 40,93 доллара за баррель, свидетельствуют данные площадки на 13:40 мск.

В последний раз стоимость нефти данного сорта находилась на уровне ниже 41 доллара за баррель 30 июня текущего года.

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