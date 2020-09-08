Лукашенко заявил, что готов продолжать интеграцию с Россией - СМИ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности продолжать интеграцию с Россией, но для этого необходимо, чтобы все проекты и институты Союзного государства реально заработали. Об этом сообщил в своем Telegram-канале главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, который в составе группы российских журналистов во вторник взял интервью у Лукашенко.

"Мы готовы продолжать интеграцию с Россией, но вначале надо, чтобы реально заработали все институты и уже существующие в рамках Союзного государства проекты", - приводит Бабаян слова Лукашенко.