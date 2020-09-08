Российские моряки, освобожденные из рук пиратов, вылетели из Нигерии в РФ - посольство
15:32 08.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Семеро российских моряков, освобожденных из рук пиратов, вылетели из Нигерии в Россию. Об этом сообщил во вторник ТАСС представитель посольства РФ в Нигерии.
"Моряки вылетели из Нигерии 7 сентября, сейчас они находятся в пути", - подчеркнул он.
Российские моряки, которых пираты похитили 17 июля в Гвинейском заливе с борта судна "Кюрасао трейдер", были освобождены 24 августа в Нигерии.
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