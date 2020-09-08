Российские моряки, освобожденные из рук пиратов, вылетели из Нигерии в РФ - посольство

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семеро российских моряков, освобожденных из рук пиратов, вылетели из Нигерии в Россию. Об этом сообщил во вторник ТАСС представитель посольства РФ в Нигерии.

"Моряки вылетели из Нигерии 7 сентября, сейчас они находятся в пути", - подчеркнул он.

Российские моряки, которых пираты похитили 17 июля в Гвинейском заливе с борта судна "Кюрасао трейдер", были освобождены 24 августа в Нигерии.