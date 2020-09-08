Путин отметил роль женщин в успехах страны

16:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Владимир Путин отметил роль женщин в успехах России. Президент в режиме видеоконференции пообщался с победителями конкурса «Лидеры России».

«Женщины у нас не только самые красивые, но и самые талантливые, поэтому их активное включение во все направления работы чрезвычайно важны для успеха страны», — заявил глава государства.

Ранее первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко сообщил, что в этом году победителями суперфинала конкурса управленцев «Лидеры России» стали 106 человек. Говорит Москва