Путин отметил роль женщин в успехах страны
16:00 08.09.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Владимир Путин отметил роль женщин в успехах России. Президент в режиме видеоконференции пообщался с победителями конкурса «Лидеры России».
«Женщины у нас не только самые красивые, но и самые талантливые, поэтому их активное включение во все направления работы чрезвычайно важны для успеха страны», — заявил глава государства.
Ранее первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко сообщил, что в этом году победителями суперфинала конкурса управленцев «Лидеры России» стали 106 человек. Говорит Москва
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