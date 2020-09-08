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Железнодорожную станцию Шиес откроют для пассажиров

16:12 08.09.2020 Источник: Эхо Москвы

Железнодорожную станцию Шиес снова откроют для пассажиров. С 21 сентября здесь будут останавливаться поезда – этого требовали местные жители. Остановку отменили 25 июня прошлого года, во время протестов против появления в Шиесе мусорного полигона.

Региональные власти объявили о готовности закрыть проект, однако рабочие и охрана до сих пор находятся на стройплощадке.  Эхо Москвы

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