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НОВОСТИ

Лукашенко заявил, что "просто так не уйдет", иначе начнут "резать" его сторонников - СМИ

16:32 08.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не может просто так покинуть пост главы государства, как того требует от него оппозиция. Об этом сообщил главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, который во вторник в составе группы российских журналистов взял интервью у главы Белоруссии.

"Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!" - процитировал Лукашенко Бабаян в своем Telegram-канале.

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