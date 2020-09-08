0
0
35
НОВОСТИ

Валовый сбор подсолнечника позволит сохранить стабильную ситуацию на рынке - Минсельхоз РФ

17:00 08.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Валовый сбор подсолнечника в текущем сезоне позволит сохранить стабильную ситуацию на рынке. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

"Валовый сбор подсолнечника в текущем сезоне позволит обеспечить сырьем предприятия переработки и сохранить стабильную ситуацию на рынке", - считают в министерстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 08.09.2020
Желание 17% россиян эмигрировать в Госдуме сочли нормальным
0
51
16:39 08.09.2020
Новикомбанк обеспечит финансами проекты Центрального института авиационного моторостроения им. Баранова
0
98
16:32 08.09.2020
Лукашенко заявил, что "просто так не уйдет", иначе начнут "резать" его сторонников - СМИ
0
117
16:12 08.09.2020
Железнодорожную станцию Шиес откроют для пассажиров
0
126
16:00 08.09.2020
Путин отметил роль женщин в успехах страны
0
128
15:32 08.09.2020
Российские моряки, освобожденные из рук пиратов, вылетели из Нигерии в РФ - посольство
0
160
15:12 08.09.2020
Лукашенко заявил, что готов продолжать интеграцию с Россией - СМИ
0
207
15:00 08.09.2020
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $41 за баррель
0
204
14:32 08.09.2020
Лукашенко допустил, что "немного пересидел" в президентском кресле - ТВ
0
278
14:12 08.09.2020
Речи о контактах оппозиции Белоруссии с официальной Москвой идти не может - Песков
0
299

Возврат к списку