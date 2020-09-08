Валовый сбор подсолнечника позволит сохранить стабильную ситуацию на рынке - Минсельхоз РФ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Валовый сбор подсолнечника в текущем сезоне позволит сохранить стабильную ситуацию на рынке. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

"Валовый сбор подсолнечника в текущем сезоне позволит обеспечить сырьем предприятия переработки и сохранить стабильную ситуацию на рынке", - считают в министерстве.