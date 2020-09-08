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Желание 17% россиян эмигрировать в Госдуме сочли нормальным

17:12 08.09.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме сочли нормальным желание 17% россиян эмигрировать. Сегодня ВЦИОМ опубликовал результаты опросы, согласно которому о желании покинуть страну заявил каждый шестой.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Юрий Олейников заявил радиостанции «Говорит Москва», что в этом нет ничего особенного.

«Это говорит о том, что мир большой. Я не вижу в этом ничего страшного: уехать, приехать за работой. У нас есть хорошие специалисты, которые хотят, может быть, попробовать себя на другом поле, обучиться чему-то новому, посмотреть мир и попробовать его на вкус. Не думаю, что это проблема, это не катастрофично».

Олейников также подчеркнул, что не все опрошенные действительно уедут из России.

«Социология часто показывает, что между намерением и воплощением тоже большая разница. Не больше 50% тех, кто хочет изменить что-то, всё-таки приступают к этому. Изменить свою жизнь, изменить обстоятельства, изменить работу и так далее».

В опросе ВЦИОМа говорится, что среди возможных причин для эмиграции 50% респондентов назвали важным параметром более высокий уровень жизни и зарплат в стране, подходящей для переезда.

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