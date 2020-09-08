Пятая часть выбросов СО2 оказалась связана с транснациональными корпорациями - ученые
17:32 08.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейские и китайские климатологи выяснили, что около 20% общемировых выбросов углекислоты и прочих парниковых газов оказались связаны с работой производственных и транспортных цепочек крупнейших транснациональных корпораций мира. Как сообщила во вторник пресс-служба университетского колледжа Лондона (UCL), статья на эту тему опубликована в журнале Nature Climate Change.
"Транснациональные корпорации имеют огромное влияние на процессы, происходящие за пределами границ тех стран, в которых находятся их штаб-квартиры. Если бы эти компании подали пример всем и приняли меры, обеспечивающие высокий уровень энергетической эффективности на всех стадиях их производственного цикла, то это радикально поменяло бы весь характер борьбы с глобальным потеплением", - заявил профессор UCL Дабо Гуань, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
В декабре 2015 года для предотвращения подобного сценария все страны подписали первое всеобщее и обязательное Парижское соглашение по борьбе с глобальным потеплением. В соответствии с ним все государства добровольно взяли на себя обязательства значительно сократить выбросы парниковых газов в ближайшие несколько десятилетий и удерживать их на этой отметке в последующие годы. Эти меры, как надеются дипломаты, помогут удержать рост среднегодовых температур на отметке в полтора-два градуса Цельсия.
Еще до выхода США из соглашения многие климатологи и экономические эксперты достаточно скептично оценивали шансы на то, что Парижские договоренности будут выполнены, а скорость прироста выбросов сократится до нуля. В частности, они связывали это с компромиссным характером документа, в котором присутствует множество послаблений для стран третьего мира, или же заведомо неисполнимые добровольные обязательства со стороны некоторых государств, таких как Соединенные Штаты.
Как отмечают профессор Гуань и его коллеги, многие из этих послаблений, а также претензий со стороны стран третьего мира к переговорному процессу, были связаны с тем, что западные транснациональные корпорации разместили свои "грязные" производства на территории развивающихся государств. В результате этого почти все подобные выбросы не идут в учет тех стран, где эти компании платят налоги и получают большую часть своей прибыли.
НОВОСТИ
- 18:40 08.09.2020
- Госдолг РФ в 2021 году приблизится к 20% ВВП
- 18:00 08.09.2020
- ЕС в ситуации с Навальным верит медикам, а не словам Лукашенко о перехваченном разговоре
- 17:12 08.09.2020
- Желание 17% россиян эмигрировать в Госдуме сочли нормальным
- 17:00 08.09.2020
- Валовый сбор подсолнечника позволит сохранить стабильную ситуацию на рынке - Минсельхоз РФ
- 16:39 08.09.2020
- Новикомбанк обеспечит финансами проекты Центрального института авиационного моторостроения им. Баранова
- 16:32 08.09.2020
- Лукашенко заявил, что "просто так не уйдет", иначе начнут "резать" его сторонников - СМИ
- 16:12 08.09.2020
- Железнодорожную станцию Шиес откроют для пассажиров
- 16:00 08.09.2020
- Путин отметил роль женщин в успехах страны
- 15:32 08.09.2020
- Российские моряки, освобожденные из рук пиратов, вылетели из Нигерии в РФ - посольство
- 15:12 08.09.2020
- Лукашенко заявил, что готов продолжать интеграцию с Россией - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать