Пятая часть выбросов СО2 оказалась связана с транснациональными корпорациями - ученые

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские и китайские климатологи выяснили, что около 20% общемировых выбросов углекислоты и прочих парниковых газов оказались связаны с работой производственных и транспортных цепочек крупнейших транснациональных корпораций мира. Как сообщила во вторник пресс-служба университетского колледжа Лондона (UCL), статья на эту тему опубликована в журнале Nature Climate Change.

"Транснациональные корпорации имеют огромное влияние на процессы, происходящие за пределами границ тех стран, в которых находятся их штаб-квартиры. Если бы эти компании подали пример всем и приняли меры, обеспечивающие высокий уровень энергетической эффективности на всех стадиях их производственного цикла, то это радикально поменяло бы весь характер борьбы с глобальным потеплением", - заявил профессор UCL Дабо Гуань, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

В декабре 2015 года для предотвращения подобного сценария все страны подписали первое всеобщее и обязательное Парижское соглашение по борьбе с глобальным потеплением. В соответствии с ним все государства добровольно взяли на себя обязательства значительно сократить выбросы парниковых газов в ближайшие несколько десятилетий и удерживать их на этой отметке в последующие годы. Эти меры, как надеются дипломаты, помогут удержать рост среднегодовых температур на отметке в полтора-два градуса Цельсия.

Еще до выхода США из соглашения многие климатологи и экономические эксперты достаточно скептично оценивали шансы на то, что Парижские договоренности будут выполнены, а скорость прироста выбросов сократится до нуля. В частности, они связывали это с компромиссным характером документа, в котором присутствует множество послаблений для стран третьего мира, или же заведомо неисполнимые добровольные обязательства со стороны некоторых государств, таких как Соединенные Штаты.

Как отмечают профессор Гуань и его коллеги, многие из этих послаблений, а также претензий со стороны стран третьего мира к переговорному процессу, были связаны с тем, что западные транснациональные корпорации разместили свои "грязные" производства на территории развивающихся государств. В результате этого почти все подобные выбросы не идут в учет тех стран, где эти компании платят налоги и получают большую часть своей прибыли.