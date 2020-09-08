ЕС в ситуации с Навальным верит медикам, а не словам Лукашенко о перехваченном разговоре
18:00 08.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз предпочитает верить медикам, а не президенту Белоруссии Александру Лукашенко, когда речь идет о ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом корр. ТАСС заявил в понедельник представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, комментируя информацию о телефонном разговоре между абонентами в Варшаве и Берлине, в ходе которого обсуждалась фальсификация отравления Навального.
"Мы видели спекуляции Лукашенко и скорее поверим на слово медицинским специалистам, которые проводили анализы", - сказал он.
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