Госдолг РФ в 2021 году приблизится к 20% ВВП
18:40 08.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдолг РФ в следующем году приблизится к отметке 20% ВВП, и хотя это безопасный уровень, превышать его нецелесообразно, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе Московского финансового форума.
"Мы уже в следующем году подойдем к черте около 20% долга к ВВП. Мы считаем, что это не опасный уровень, но переходить за него, наверное, было бы нецелесообразно", - сказал Силуанов.
По его словам, России следует дорожить доверием иностранных инвесторов, чтобы делать заимствования. "У нас долг на треть - это иностранные инвесторы, кстати говоря. И такой объем долга, который мы в этом году займем, будет зависеть в том числе от того, доверяют ли нам инвесторы- иностранцы. Если у нас не будет столько иностранных инвесторов, мы столько не займем. Поэтому нам нужно дорожить этим доверием", - отметил министр.
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