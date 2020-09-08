Госдолг РФ в 2021 году приблизится к 20% ВВП

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдолг РФ в следующем году приблизится к отметке 20% ВВП, и хотя это безопасный уровень, превышать его нецелесообразно, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе Московского финансового форума.

"Мы уже в следующем году подойдем к черте около 20% долга к ВВП. Мы считаем, что это не опасный уровень, но переходить за него, наверное, было бы нецелесообразно", - сказал Силуанов.

По его словам, России следует дорожить доверием иностранных инвесторов, чтобы делать заимствования. "У нас долг на треть - это иностранные инвесторы, кстати говоря. И такой объем долга, который мы в этом году займем, будет зависеть в том числе от того, доверяют ли нам инвесторы- иностранцы. Если у нас не будет столько иностранных инвесторов, мы столько не займем. Поэтому нам нужно дорожить этим доверием", - отметил министр.