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КНР введет санкции против чиновников из США, посещающих Тайвань

19:20 08.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Китая введут санкции против американских чиновников, посещающих Тайвань, а также компаний из США, с которыми они связаны. Об этом во вторник сообщил главный редактор китайской газеты "Глобал таймс" Ху Сицзинь.

"Насколько мне известно, КНР введет санкции против высокопоставленных американских чиновников, посещающих Тайвань, а также против американских компаний, с которыми они связаны, - написал Ху Сицзинь на своей странице в "Твиттере". - Им навсегда будет запрещен въезд на территорию КНР, а соответствующие компании навсегда потеряют рынок материкового Китая".

В последнее время Белый дом на фоне ухудшения отношений с Пекином активизировал контакты с Тайванем, который рассматривается в КНР как неотъемлемая часть территории Китая. С 9 по 12 августа Тайбэй посетил министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар, ставший самым высокопоставленным чиновником, прибывшим на остров из- за океана с 1979 года.

Тайвань управляется самостоятельно с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевшие поражение в гражданской войне с коммунистами. С тех пор этот самый большой китайский остров находится под управлением собственной администрации, сохраняя флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР и предостерегает иностранные государства от официальных контактов с островом.

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