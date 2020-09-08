ОМОН проводит задержания протестующих в центре Минска
20:00 08.09.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
ОМОН начал задержания протестующих в центре Минска. Несанкционированная акция в поддержку Марии Колесниковой продолжается на проспекте Машерова, сообщает корреспондент «Говорит Москва».
По его словам, бойцы ОМОНа разделили демонстрантов на группы и начали задерживать участников акции. Протестующие пытаются отбивать у правоохранителей задерживаемых, с одного из омоновцев сорвали маску.
Накануне стало известно об исчезновении членов Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой, Ивана Кравцова и Антона Родненкова. Сегодня выяснилось, что мужчины покинули страну, уехав на Украину; Колесникова задержана за нарушение пограничного контроля.
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