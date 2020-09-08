ОМОН проводит задержания протестующих в центре Минска

20:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

ОМОН начал задержания протестующих в центре Минска. Несанкционированная акция в поддержку Марии Колесниковой продолжается на проспекте Машерова, сообщает корреспондент «Говорит Москва».

По его словам, бойцы ОМОНа разделили демонстрантов на группы и начали задерживать участников акции. Протестующие пытаются отбивать у правоохранителей задерживаемых, с одного из омоновцев сорвали маску.

Накануне стало известно об исчезновении членов Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой, Ивана Кравцова и Антона Родненкова. Сегодня выяснилось, что мужчины покинули страну, уехав на Украину; Колесникова задержана за нарушение пограничного контроля.