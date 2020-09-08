Союз журналистов России присудил премию "Солидарность" Джулиану Ассанжу
20:40 08.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Союз журналистов России (СЖР) присудил премию "Солидарность" основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Об этом корр. ТАСС во вторник рассказал глава Союза Владимир Соловьев.
"8 сентября в мире отмечают Международный день солидарности журналистов. В Лондоне начался второй этап судебного процесса об экстрадиции в США Джулиана Ассанжа. Наш коллега, журналист, всю свою жизнь положил на алтарь борьбы за правду, за свободу слова. Он от этого страдает, находится в тюрьме, а в случае его выдачи США, экстрадиция может быть равноценна пожизненному заключению или смертной казни, - сказал Соловьев. - Мы не сомневались, кому вручить эту премию. Мы решили вручить ее Джулиану Ассанжу - настоящему борцу за свободу слова".
Присуждение премии Ассанжу, заметил Соловьев, говорит Западу о том, что Союз журналистов России "будет поддерживать людей, кто и про них правду пишет и говорит". По словам главы СЖР, Ассанж уже проинформирован о награде. Он принял решение о передаче денежной части премии в пользу семей погибших журналистов.
Премия "Солидарность" вручается журналистам, проявившим гражданское мужество в отстаивании свободы слова и преданным своему профессиональному долгу.
Российским лауреатом премии "Солидарность" названа журналист газеты "Московский комсомолец", член Совета по правам человека при президенте РФ и Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
Приз представляет собой стеклянный шар, внутри которого находятся две руки - символ взаимопомощи и солидарности.
НОВОСТИ
- 22:00 08.09.2020
- Путин возглавит делегацию РФ на 75-й сессии Генассамблеи ООН, но выступит по видеосвязи
- 21:20 08.09.2020
- Член совета оппозиции Белоруссии заявил, что Колесникову привели на границу Украины силой
- 20:00 08.09.2020
- ОМОН проводит задержания протестующих в центре Минска
- 19:20 08.09.2020
- КНР введет санкции против чиновников из США, посещающих Тайвань
- 18:40 08.09.2020
- Госдолг РФ в 2021 году приблизится к 20% ВВП
- 18:00 08.09.2020
- ЕС в ситуации с Навальным верит медикам, а не словам Лукашенко о перехваченном разговоре
- 17:32 08.09.2020
- Пятая часть выбросов СО2 оказалась связана с транснациональными корпорациями - ученые
- 17:12 08.09.2020
- Желание 17% россиян эмигрировать в Госдуме сочли нормальным
- 17:00 08.09.2020
- Валовый сбор подсолнечника позволит сохранить стабильную ситуацию на рынке - Минсельхоз РФ
- 16:39 08.09.2020
- Новикомбанк обеспечит финансами проекты Центрального института авиационного моторостроения им. Баранова
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать