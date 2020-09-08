Союз журналистов России присудил премию "Солидарность" Джулиану Ассанжу

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Союз журналистов России (СЖР) присудил премию "Солидарность" основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Об этом корр. ТАСС во вторник рассказал глава Союза Владимир Соловьев.

"8 сентября в мире отмечают Международный день солидарности журналистов. В Лондоне начался второй этап судебного процесса об экстрадиции в США Джулиана Ассанжа. Наш коллега, журналист, всю свою жизнь положил на алтарь борьбы за правду, за свободу слова. Он от этого страдает, находится в тюрьме, а в случае его выдачи США, экстрадиция может быть равноценна пожизненному заключению или смертной казни, - сказал Соловьев. - Мы не сомневались, кому вручить эту премию. Мы решили вручить ее Джулиану Ассанжу - настоящему борцу за свободу слова".

Присуждение премии Ассанжу, заметил Соловьев, говорит Западу о том, что Союз журналистов России "будет поддерживать людей, кто и про них правду пишет и говорит". По словам главы СЖР, Ассанж уже проинформирован о награде. Он принял решение о передаче денежной части премии в пользу семей погибших журналистов.

Премия "Солидарность" вручается журналистам, проявившим гражданское мужество в отстаивании свободы слова и преданным своему профессиональному долгу.

Российским лауреатом премии "Солидарность" названа журналист газеты "Московский комсомолец", член Совета по правам человека при президенте РФ и Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

Приз представляет собой стеклянный шар, внутри которого находятся две руки - символ взаимопомощи и солидарности.