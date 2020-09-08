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НОВОСТИ

Член совета оппозиции Белоруссии заявил, что Колесникову привели на границу Украины силой

21:20 08.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова сопротивлялась, когда ее доставили на границу с Украиной, а также порвала свой паспорт. Об этом во вторник на пресс-конференции в Киеве заявил пресс-секретарь совета Антон Родненков.

"Было слышно [на границе], что Марию Колесникову вели силой", - утверждает он. Родненков добавил, что Колесникова порвала свой паспорт и ушла в сторону от границы.

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