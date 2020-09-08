Путин возглавит делегацию РФ на 75-й сессии Генассамблеи ООН, но выступит по видеосвязи
22:00 08.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин возглавит делегацию Российской Федерации для участия в работе 75-й сессии Генассамблеи ООН, глава государства выступит по видеосвязи. Соответствующее распоряжение президента опубликовано во вторник на официальном интернет- портале правовой информации.
"Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для участия в работе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Путин В. В. - президент Российской Федерации (глава делегации)", - говорится в документе.
После завершения участия президента (в формате видеообращения) и помощника президента Юрия Ушакова российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.
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