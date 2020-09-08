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ВС РФ отказался принять коллективный иск об отмене итогов голосования по поправкам в Конституцию

22:40 08.09.2020 Источник: Эхо Москвы

Верховный суд отказался принять коллективный иск об отмене итогов голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Открытой России» Татьяна Усманова.

«Сегодня Верховный суд отказался рассматривать коллективный иск с требованием отменить итоги голосования по поправкам в Конституцию, который подали участники кампании «Нет!» на прошлой неделе. И вместе с иском мы подали около 45 тысяч подписей жителей России разных регионов, которые собирали последние несколько месяцев», — рассказала она. По словам Усмановой, причины отказа судом в рассматривании иска на данный момент неизвестны.

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