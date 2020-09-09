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НОВОСТИ

На первого вице-президента Афганистана было совершено покушение

08:10 09.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Кабуле было совершено покушение на первого вице-президента Афганистана Амруллу Салеха. В результате взрыва, прогремевшего утром в среду в афганской столице, высокопоставленный чиновник не пострадал, погибли три человека, сообщил телеканал "Толо ньюс" со ссылкой на представителя Салеха и источники.

Представитель вице-президента сообщил, что в результате атаки на конвой Салеха пострадали трое его телохранителей, сам чиновник невредим. По данным источников телеканала, всего жертвами теракта стали три человека, 12 пострадали.

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