При Абэ Москва и Токио не приблизились к подписанию мирного договора - Песков

08:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль констатирует, что при премьер-министре Японии Синдзо Абэ Москва и Токио не приблизились к подписанию мирного договора, но надеется, что новый глава правительства этой страны будет настроен на развитие отношений с РФ.

"Мы, конечно, очень сожалеем, что Абэ приходится покинуть политическую деятельность, и нам очень трудно переоценить его вклад в развитие двусторонних отношений", - заявил в беседе с ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, "понятно, что вся работа Абэ была сконцентрирована на одной конкретной цели - это решить проблему островов (южная часть Курил - прим. ТАСС) и выйти на подписание мирного договора". "Сама по себе философия этого подхода - это решение острых проблем, сложных проблем через многофакторное сближение и развитие диалога - нам очень импонирует", - подчеркнул представитель Кремля. Он пояснил, что "именно поэтому, наверное, было столь частое общение [президента РФ Владимира Путина с премьером Абэ] и очное, и по телефону, именно поэтому были созданы многие форматы сотрудничества и взаимодействия, именно поэтому удалось проделать изрядное расстояние [в решении проблем в двусторонних отношениях]".

"Хотя, надо признать, что мы, к сожалению, не приблизились к урегулированию основной проблемы", - подчеркнул Песков. При этом он отметил: "Мы пока не знаем, какова будет практическая линия нового премьер-министра Японии, но надеемся, что он будет сохранять приверженность этой ориентировке на развитие отношений с Россией хотя бы с целью выхода на решение островной проблемы".