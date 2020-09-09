Для претендующих на премию "Оскар" ввели новые требования
08:00 09.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская академия киноискусств ввела новые стандарты, которых должны придерживаться авторы картин, претендующих на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм". Как сообщается во вторник на сайте академии, новые правила направлены на борьбу с притеснениями в адрес расовых, этнических, сексуальных и прочих меньшинств, а также женщин.
"Эти стандарты рассчитаны на то, чтобы на справедливой основе обеспечить разнообразие людей на экране и вне его с целью отразить различия среди кинозрителей", - указывается в заявлении. Академия киноискусств приводит четыре критерия, из которых по меньшей мере два должны быть соблюдены для того, чтобы та или иная картина имела право претендовать на звание лучшего фильма года. Новые правила начнут действовать для картин, которые будут выдвигаться на главную кинопремию в 2024 году.
Американская академия киноискусств обращает в первую очередь внимание на актерский состав фильмов-претендентов. Так, по меньшей мере один из актеров, играющих роль первого или второго плана, должен быть представителем расовых или этнических меньшинств. В случае, если достичь этого невозможно, по меньшей мере 30% всей остальной труппы должны быть женщинами, представителями расовых, этнических, сексуальных меньшинств или людьми с ограниченными возможностями.
Отдельным пунктом вынесен весь творческий и технический персонал, к составу которого применяются аналогичные требования. Сюда относятся режиссеры, сценаристы, композиторы, гримеры, художники по костюмам, редакторы, продюсеры и пр. Кроме того, новые правила американской киноакадемии будут распространяться на маркетологов, специалистов по связям с общественностью и кинопрокатчиков. В качестве четвертого критерия выносится требование по привлечению к работе над картиной стажеров и практикантов из перечисленных групп.
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