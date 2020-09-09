Гидрометцентр прогнозирует ночные заморозки в шести регионах России
07:50 09.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ночные заморозки прогнозируются в шести регионах России в ближайшие дни: в Поволжье, Алтайском крае, Оренбургской, Тюменской, Новосибирской, Кемеровской областях. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Заморозки прогнозируются в Поволжье, Оренбургской области, на юге Тюменской области, в Алтайском крае, Новосибирской, Кемеровской областях. Будут они до минус 2-3 градусов", - сказал он.
По словам Вильфанда, сезон заморозков начался рано в этом году, обычно температура начинает опускаться ниже 0 градусов в данных регионах в середине сентября.
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