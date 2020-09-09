Прямой линии с Путиным в этом году не будет
09:00 09.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Прямая линия с Владимиром Путиным" в традиционном формате в этом году не состоится, ее элементы планируется добавить в большую пресс-конференцию президента РФ в декабре 2020 года. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что в силу сложившихся в нынешнем году условий "президент проводит прямую линию уже последние несколько месяцев". "Поэтому, конечно, проводить прямую линию в этом году в ее традиционном формате было бы излишним", - сказал Песков.
"Поэтому мы, безусловно, попробуем добавить какие-то элементы прямой линии, элементы, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, в ежегодную пресс-конференцию Путина в декабре", - сообщил пресс-секретарь главы государства.
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