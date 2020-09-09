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НОВОСТИ

Страны G7 призвали Россию найти отравителей Навального

09:05 09.09.2020 Источник: Эхо Москвы

США, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада и Япония призвали Россию найти отравителей Алексея Навального. В совместном заявлении министров иностранных дел говорится, что речь идет о применении запрещенного химического оружия. По данным правительства Германии, российский политик был отравлен военным ядом «Новичок». В Берлине заявили, что если Россия не докажет свою непричастность, то будут приняты ответные меры. В Кремле ранее сказали, что не видят повода для санкций.  Эхо Москвы

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