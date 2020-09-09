Страны G7 призвали Россию найти отравителей Навального

09:05 Источник: Эхо Москвы

США, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада и Япония призвали Россию найти отравителей Алексея Навального. В совместном заявлении министров иностранных дел говорится, что речь идет о применении запрещенного химического оружия. По данным правительства Германии, российский политик был отравлен военным ядом «Новичок». В Берлине заявили, что если Россия не докажет свою непричастность, то будут приняты ответные меры. В Кремле ранее сказали, что не видят повода для санкций. Эхо Москвы