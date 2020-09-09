Россияне стали отказываться от пластиковых банковских карт - СМИ

09:20 Источник: РБК

Количество депозитных и кредитных карт, которые используют россияне, за второй квартал 2020 года (апрель, май, июнь) упало на рекордный за последние пять лет показатель. Об этом со ссылкой на Банк России (ЦБ) сообщает «РИА Новости».

Число пластиковых карт в обращении за этот период сократилось на 2,3%, или на 4,5 млн единиц. По данным ЦБ, объем банковских карт, которыми пользуются россияне, уменьшился до 190,3 млн. Как пишет агентство, в результате снизился и выпуск карт. В апреле—июне 2020 года их число в России увеличилось лишь на 500 тыс.

Последний раз подобное снижение отмечали в 2015 году.

В мае представители кредитных организаций говорили РБК, что во время режима самоизоляции в России вырос спрос на цифровые карты. РБК