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В московский офис движения «Открытая Россия» пришли с обысками

09:32 09.09.2020 Источник: Эхо Москвы

Силовики пришли с обысками в московский офис движения «Открытая Россия». Обыски проходят и у представителей проекта «Объединенные демократы» в трех регионах. Об этом нашей радиостанции сообщила координатор проекта Анастасия Буракова.

В движении «Открытая Россия» в интервью «Новой газете» обыски связали с предстоящими выборами 13 сентября.  Эхо Москвы

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