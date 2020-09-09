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Россияне назвали сумму, за которую готовы работать без выходных и отпусков

10:05 09.09.2020 Источник: Известия

Россияне готовы отказаться от выходных и отпусков за зарплату, составляющую в среднем 64 млн рублей в месяц. Это следует из результатов исследования сервиса «Работа.ру», с которым 9 сентября ознакомились «Известия».

Опрос проводили среди 3,5 тыс. пользователей старше 18 лет из всех регионов России. Как оказалось, россияне считают по-настоящему бесценным свое свободное время и право на отдых, поэтому отказаться от выходных и отпусков готовы за внушительное вознаграждение.

Если убрать из выборки числа, насчитывающие более 11 знаков, то в среднем гражданам России будет достаточно 64 млн рублей в месяц для отказа от выходных. При этом женщины назвали сумму в 89 млн рублей, а мужчинам достаточно 35 млн рублей.

Если не ограничивать фантазии и запросы россиян, посвятить всё свое время работе они готовы за один квадриллион сто восемьдесят триллионов рублей.

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