Россияне назвали сумму, за которую готовы работать без выходных и отпусков
10:05 09.09.2020 Источник: Известия
Россияне готовы отказаться от выходных и отпусков за зарплату, составляющую в среднем 64 млн рублей в месяц. Это следует из результатов исследования сервиса «Работа.ру», с которым 9 сентября ознакомились «Известия».
Опрос проводили среди 3,5 тыс. пользователей старше 18 лет из всех регионов России. Как оказалось, россияне считают по-настоящему бесценным свое свободное время и право на отдых, поэтому отказаться от выходных и отпусков готовы за внушительное вознаграждение.
Если убрать из выборки числа, насчитывающие более 11 знаков, то в среднем гражданам России будет достаточно 64 млн рублей в месяц для отказа от выходных. При этом женщины назвали сумму в 89 млн рублей, а мужчинам достаточно 35 млн рублей.
Если не ограничивать фантазии и запросы россиян, посвятить всё свое время работе они готовы за один квадриллион сто восемьдесят триллионов рублей.
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