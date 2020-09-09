Тихановская назвала героем Колесникову, которая порвала паспорт при попытке выдворить ее из Белоруссии
10:20 09.09.2020 Источник: Эхо Москвы
Светлана Тихановская назвала героем Марию Колесникову, которая порвала паспорт при попытке ее выдворить из Белоруссии. Бывший кандидат в президенты написала в телеграм-канале, что таким поступком Колесникова сломала систему выдавливания людей за рубеж. О том, что один из лидеров протестующих порвала паспорт, чтобы ее не смогли вывезти из страны, сообщил пресс-секретарь Координационного совета оппозиции Антон Родненко. По его словам, он и исполнительный секретарь Координационного совета Иван Кравцов были выдворены на Украину. В Евросоюзе потребовали освободить Марию Колесникову и других задержанных по политическим мотивам. Эхо Москвы
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