Тихановская назвала героем Колесникову, которая порвала паспорт при попытке выдворить ее из Белоруссии

10:20 Источник: Эхо Москвы

Светлана Тихановская назвала героем Марию Колесникову, которая порвала паспорт при попытке ее выдворить из Белоруссии. Бывший кандидат в президенты написала в телеграм-канале, что таким поступком Колесникова сломала систему выдавливания людей за рубеж. О том, что один из лидеров протестующих порвала паспорт, чтобы ее не смогли вывезти из страны, сообщил пресс-секретарь Координационного совета оппозиции Антон Родненко. По его словам, он и исполнительный секретарь Координационного совета Иван Кравцов были выдворены на Украину. В Евросоюзе потребовали освободить Марию Колесникову и других задержанных по политическим мотивам. Эхо Москвы