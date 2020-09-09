СМИ сообщили о рекордном рейтинге популярности Трампа

10:32 Источник: Газета.Ru

Рейтинг популярности президента Соединенных Штатов Дональда Трампа вырос до максимального с июня показателя. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного совместно с газетой The Hill и Исследовательской службой Харриса.

Исследование показало, что в настоящее время работу Трампа на посту главы государства одобряют 47% опрошенных. Противоположного мнения придерживаются 53% респондентов.

В последний раз рейтинг одобрения Трампа достигал таких же показателей по итогам опроса, проводившегося с 8 по 10 июня. Газета.Ru