СМИ сообщили о рекордном рейтинге популярности Трампа
10:32 09.09.2020 Источник: Газета.Ru
Рейтинг популярности президента Соединенных Штатов Дональда Трампа вырос до максимального с июня показателя. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного совместно с газетой The Hill и Исследовательской службой Харриса.
Исследование показало, что в настоящее время работу Трампа на посту главы государства одобряют 47% опрошенных. Противоположного мнения придерживаются 53% респондентов.
В последний раз рейтинг одобрения Трампа достигал таких же показателей по итогам опроса, проводившегося с 8 по 10 июня. Газета.Ru
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