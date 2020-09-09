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В России за сутки выявили 5 218 случаев заражения коронавирусом

11:00 09.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом увеличилось в России за сутки на 5 218, общее количество инфицированных достигло 1 041 007 человек. Об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции. Согласно данным штаба, суточный рост 25 дней не превышает 0,5%.

Число вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось в России за сутки на 6 409, всего выздоровели 856 458 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 82% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из- за коронавируса увеличилось в России за сутки на 142 против 122 днем ранее, всего от инфекции умерли 18 135 пациентов. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,74% от всех заразившихся в России.

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