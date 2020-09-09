Лукашенко передал перехваченный разговор Берлина и Варшавы Бортникову

11:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Лукашенко передал Бортникову перехваченный разговор Берлина и Варшавы о Навальном. Президент Белоруссии заявил, что в записи есть неопубликованная часть, которая в такой же степени удивит общество.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал главный редактор Роман Бабаян. Он участвовал в интервью с Александром Лукашенко.

«Я дословно не процитирую, но смысл передам сейчас. Все, говорит, надо мной начали смеяться, но я вам скажу так: напрасно вы надо мной посмеялись, это очень серьёзная история, и это не мы придумали. Мы развернули станцию в Гродно (станция радиоэлектронной разведки), она у нас снабжена суперсовременной техникой, у нас там работают суперпрофессиональные люди. Мы её перехватили.

Это только кусочек этой плёнки. У нас есть, говорит, весь этот разговор, хотите послушать? Мы, естественно, сразу отреагировали: конечно, хотим, давайте послушаем! На это он говорит: но тогда попросите руководителя ФСБ России, он даст её вам послушать, потому что я передал эту плёнку ему. Но, говорит, я могу вам сказать, что это ерунда, это цветочки. Вы даже не представляете, какая у нас есть информация и какие ягодки ещё впереди».

Президент Белоруссии 8 сентября дал интервью российским СМИ. На беседу также были приглашены главред RT Маргарита Симоньян, журналист Первого канала Антон Верницкий и ведущий ВГТРК Евгений Рожков.

4 сентября в Минске обнародовали запись разговора неназванных представителей Польши и ФРГ. Правительство Белоруссии преподнесло её как «перехваченную беседу о фальсификации отравления Навального». Власти Польши и Германии заявили, что заявление Лукашенко не соответствует действительности. Говорит Москва