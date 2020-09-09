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НОВОСТИ

Кабмин упростил доступ иностранных производителей лекарств на рынок РФ

11:20 09.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ упростило доступ иностранных производителей лекарств на российский рынок. Как говорится в сообщении на сайте кабмина, такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"Иностранные производители лекарств получили возможность более оперативно взаимодействовать с российскими учреждениями, контролирующими соблюдение надлежащих производственных практик", - пояснили в правительстве.

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