Кабмин упростил доступ иностранных производителей лекарств на рынок РФ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ упростило доступ иностранных производителей лекарств на российский рынок. Как говорится в сообщении на сайте кабмина, такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"Иностранные производители лекарств получили возможность более оперативно взаимодействовать с российскими учреждениями, контролирующими соблюдение надлежащих производственных практик", - пояснили в правительстве.