Протесты в Белоруссии никогда не были нацелены против России - Тихановская
11:32 09.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Протестное движение в Белоруссии никогда не было направлено против России. Об этом заявила находящаяся сейчас в Литве лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.
"Ни на каком этапе это не было борьбой против России и, уверена, не станет таковой", - подчеркнула Тихановская в своем обращении "К России", размещенном в среду в ее телеграм-канале.
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