Протесты в Белоруссии никогда не были нацелены против России - Тихановская

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Протестное движение в Белоруссии никогда не было направлено против России. Об этом заявила находящаяся сейчас в Литве лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

"Ни на каком этапе это не было борьбой против России и, уверена, не станет таковой", - подчеркнула Тихановская в своем обращении "К России", размещенном в среду в ее телеграм-канале.