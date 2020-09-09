Андрей Воробьев: "Лидеры России" - большой прорыв в подготовке управленческих кадров

11:55

Фото пресс-службы правительства Московской области



Два представителя Подмосковья -- стали победителями суперфинала конкурса "Лидеры России 2020".

Состязания прошли в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске, в них приняли участие 300 человек. Победителями стали 106 участников, всех их ждет год карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и государственных деятелей России.

"Для нас принципиальная история - это честность и справедливость. Поэтому в этом году победителей получилось немного больше, чем планировалось", - сказал на церемонии награждения первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Лидеры России" - флагманский проект президентской платформы "Россия - страна возможностей". В этом году заявки на участие прислали более 230 тыс. претендентов. Все 300 суперфиналистов получили грант в 1 млн руб. на обучение в любом российском вузе.

"Появление конкурса "Лидеры России" - большой прорыв в подготовке управленческих кадров под новые вызовы и задачи. Это система, в которой каждый может заявить о себе, получить бесценный опыт и даже пообщаться с президентом. Сильные и мотивированные лидеры сегодня нужны во всех отраслях - в бизнесе, госуправлении, социальной сфере. В Подмосковье мы тоже смотрим на лидеров России как на перспективный резерв", - сказал губернатор Андрей Воробьёв.

Директор Физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ в Долгопрудном Денис Кузьмин занимается развитием прикладных геномных технологий. "Решение об участии в конкурсе связано с желанием донести до широкой аудитории, представителей власти и госкорпораций о важности тех проектов, которыми мы занимаемся в Физтехе. Надеемся на практическую реализацию наших идей", - рассказал лидер России из Подмосковья.

Еще один победитель - директор по стратегическому развитию ООО "АльтерМаг" Михаил Подругин из Пушкинского городского округа: "На конкурс я заявился с проектом Like a Pro - это открытая платформа, которая соединяет школьников с профессиональным сообществом путем проведения открытых уроков в школах. Хотел получить обратную связь, оценить свой уровень и найти единомышленников. Все эти задачи выполнены в полной мере".