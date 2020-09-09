Андрей Воробьев: "Лидеры России" - большой прорыв в подготовке управленческих кадров
11:55 09.09.2020
|
Фото пресс-службы правительства Московской области
Состязания прошли в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске, в них приняли участие 300 человек. Победителями стали 106 участников, всех их ждет год карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и государственных деятелей России.
"Для нас принципиальная история - это честность и справедливость. Поэтому в этом году победителей получилось немного больше, чем планировалось", - сказал на церемонии награждения первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Лидеры России" - флагманский проект президентской платформы "Россия - страна возможностей". В этом году заявки на участие прислали более 230 тыс. претендентов. Все 300 суперфиналистов получили грант в 1 млн руб. на обучение в любом российском вузе.
"Появление конкурса "Лидеры России" - большой прорыв в подготовке управленческих кадров под новые вызовы и задачи. Это система, в которой каждый может заявить о себе, получить бесценный опыт и даже пообщаться с президентом. Сильные и мотивированные лидеры сегодня нужны во всех отраслях - в бизнесе, госуправлении, социальной сфере. В Подмосковье мы тоже смотрим на лидеров России как на перспективный резерв", - сказал губернатор Андрей Воробьёв.
Директор Физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ в Долгопрудном Денис Кузьмин занимается развитием прикладных геномных технологий. "Решение об участии в конкурсе связано с желанием донести до широкой аудитории, представителей власти и госкорпораций о важности тех проектов, которыми мы занимаемся в Физтехе. Надеемся на практическую реализацию наших идей", - рассказал лидер России из Подмосковья.
Еще один победитель - директор по стратегическому развитию ООО "АльтерМаг" Михаил Подругин из Пушкинского городского округа: "На конкурс я заявился с проектом Like a Pro - это открытая платформа, которая соединяет школьников с профессиональным сообществом путем проведения открытых уроков в школах. Хотел получить обратную связь, оценить свой уровень и найти единомышленников. Все эти задачи выполнены в полной мере".
НОВОСТИ
- 10:05 08.09.2020
- Совместную морскую операцию на Крайнем Севере проведут страны НАТО
- 19:00 05.09.2020
- Летчики ПВО России третий день наблюдают за маневрами норвежского самолета-разведчика
- 15:21 04.09.2020
- В Белоруссии имела место попытка незаконной смены власти при поддержке ряда стран Запада - Минобороны страны
- 20:39 03.09.2020
- В Греции опровергли слова генсека НАТО о соглашении с Турцией в рамках альянса
- 18:03 03.09.2020
- В НАТО в последний раз простились со старой штаб-квартирой
- 11:10 03.09.2020
- Керамическая броня для защиты техники и людей прошла успешные испытания - Ростех
- 20:13 01.09.2020
- Китай уже обошел США по кораблям и ракетам - Пентагон
- 13:20 01.09.2020
- В Твери построен и сдан в эксплуатацию новый военный городок суворовского училища - Минобороны
- 12:00 01.09.2020
- Класс с куполом для астрономии и симулятором Ми-24 появится В тверском суворовском училище
- 09:15 01.09.2020
- Под брендом компаний "МиГ" и "Сухой" может быть создан истребитель 6-го поколения - Ростех
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать