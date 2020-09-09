Послы ЕС утвердили продление на полгода санкций против РФ по Украине - источник

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет постоянных представителей ЕС (КОРЕПЕР) без обсуждения продлил на 6 месяцев - до 15 марта 2021 года - действие черного списка физических и юридических лиц России и Украины, введенного в связи с "дестабилизацией ситуации на Украине". Об этом сообщил в среду журналистам источник в институтах ЕС.

"КОРЕПЕР принял решение продлить действие черного списка в отношении России на 6 месяцев без обсуждения", - сообщил он.